شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من إنشاء 250 بيتا و600 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية إنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر، وسعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وكريمة لأهالي وسكان المناطق غير الآمنة، على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من إنشاء 250 بيتا ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2 وكذا 600 وحدة سكنية بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة، ويتم حاليا التنسيق للبدء في تسكين الأهالي بالوحدات الجديدة.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد ضخم من الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لسكان المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لبدء تسكين المستحقين على الفور، مشددا على أنه لن يسمح بالحصول على هذه الوحدات سوى للمستحقين.

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كما ستتم أعمال المتابعة الدورية للوحدات، بهدف التأكد من عدم التصرف فيها، وكذا ضرورة الحفاظ عليها، فالدولة استثمرت المليارات فى هذا المشروع الاجتماعى الضخم، الذى حقق أحلام عشرات الآلاف فى الحصول على وحدة سكنية لائقة، والتمتع بحياة كريمة، ولذا نحن حريصون كل الحرص على وصول الوحدات لمستحقيها، وكذا الحفاظ عليها.