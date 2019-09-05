شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط الكويت" تطلب توريد 24 برج حفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مصدر نفطي مسؤول لـصحيفة "الأنباء" الكويتية ان شركة نفط الكويت ستطلب 24 برج حفر للتوريد خلال الأيام المقبلة، وذلك لتغطية توسعات الشركة في عمليات الحفر البرية لزيادة إنتاج النفط والغاز.
وقال المصدر ان الطلبية الضخمة لأبراج الحفر تشمل 18 برج حفر بقوة 750HP، و3 أبراج حفر بقوة 550HP، وبرجين بقوة 1000HP، وبرج حفر بقوة 1000HP من طراز 10K.
وتعمل الكويت على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 منها 3.65 ملايين برميل يوميا من نفط الكويت، و350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة مع السعودية.
كما تهدف شركة نفط الكويت الى زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول 2020.
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