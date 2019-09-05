شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقعت الجمارك السعودية مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل بين أصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات السمعية ومنسوبي الجمارك السعودية في المنافذ الجمركية، وذلك بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سليمان التويجري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن علي الهزاني.

وبموجب مذكرة التعاون يتولى الطرفان تأمين ما يلزم من وسائل وسُبل كفيلة تُمكّن منسوبي الجمارك السعودية من التواصل بلغة الإشارة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية، ويشمل ذلك تقديم الجمعية قاموساً خاصاً بهذه اللغة إلى الجمارك السعودية وبنسخ مطبوعة وإلكترونية، بالإضافة إلى تدريب عدد من منسوبيها في مختلف المنافذ لإتقان استخدام لغة الإشارة، بما يكفل تقديم خدمة متميزة لفئة الصم وضعاف السمع، على أن يبدأ مرحلة التدريب الأولى منسوبو جمارك مطار الملك خالد الدولي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجسر الملك فهد، كما تتولى الجمعية وفقًا لهذه المذكرة تزويد المنافذ الجمركية بالتقنيات اللازمة لتسريع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية مع حلول ترجمة فورية.

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ويأتي توقيع هذه المذكرة امتداداً لالتزام الجمارك السعودية بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على توفير خدماتها لكل شرائح المجتمع دون استثناء وبأعلى معايير الكفاءة وبمرونة عالية.

من جانبها تسعى الجمعية من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والتأهيلية والتعليمية للأشخاص الصم وضعاف السمع، ولمن يعمل في رعايتهم، وتتعاون في سبيل تحقيق ذلك مع معظم الجهات الحكومية والقطاع الخاص.