البترول توقع اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لإستكشاف وتنمية البترول العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى. وتقضى الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لإستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار. Advertisements وقع كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول واللواء مهندس عبد الباسط السايح رئيس الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول وبحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف . وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف خلال الفترة الحالية التركيز على تراكيب جيولوجية جديدة بالصحراء الغربية تتمتع باحتمالات واعدة، الأمر الذى يتطلب زيادة اعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تمتد فيها تلك التراكيب لاكتشاف ما تتمتع به من إمكانيات من الزيت الخام والغاز فضلاً عن تحقيق الإستغلال الأمثل من الموارد والاحتمالات البترولية الكبيرة في الصحراء الغربية، مضيفه أن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف وإعطائها فرص للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.

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