شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تبلغ أعلى مستوى فى شهر بفضل أنباء استئناف محادثات التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على أكبر ارتفاع فى أكثر من شهر اليوم الخميس، مع ترحيب المستثمرين بإعلان استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وأنباء من بريطانيا وهونج كونج زادت أيضا الإقبال على المخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 2.12% إلى 21085.94 وهو أعلى مستوى منذ الثانى من أغسطس.

ولامس المؤشر القياسى خلال الجلسة مستوى 21164.61 نقطة وهو أيضا الأعلى منذ الثانى من أغسطس، وصعد 207 أسهم على المؤشر نيكي، مقابل تراجع 18 سهما.

Advertisements

وتعززت الأسهم اليابانية بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على إجراء محادثات تجارة فى واشنطن فى أوائل أكتوبر.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وارتفع مؤشرا قطاعى الآلات الدقيقة والنقل البحرى ليتصدرا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا وذلك بنسبة 3.73 % و3.72 % على التوالي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.84 % إلى 1534.46 نقطة.

وارتفع سهم نيسان موتور اثنين بالمئة بالرغم من تقارير إعلامية نقلت عن رئيسها التنفيذى إقراره بالحصول على أموال مرتبطة بالأسهم على نحو غير ملائم، فى أحدث قضية تتعلق بسوء السلوك المالى بين المسؤولين التنفيذيين فى ثانى أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان.