شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 595 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الخميس، إنها تسعى لشراء 595 ألف طن من القمح في مناقصة.

وهذه هي أول مناقصة لشراء القمح يتم الإعلان عنها بعدما قالت السعودية إنها ستخفف معاييرها للإصابات الحشرية في مواصفات القمح الصلد للسماح باستيراد قمح البحر الأسود.

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وذكرت مؤسسة الحبوب في بيان أنها تريد وصول القمح في فترات بين نوفمبر ويناير.

وطلبت المناقصة وصول ست شحنات إلى ميناء جدة، وثلاث إلى ميناء الدمام، وواحدة إلى جازان.