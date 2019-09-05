شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في تونس يرتفع إلى 6.7% في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.7% في أغسطس، مقارنة مع 6.5% في يوليو.
كان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في فبراير إلى 7.75% من 6.75% لكبح معدلات التضخم العالية.
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