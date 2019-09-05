شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.942 درهم، في ظل استمرار تداوله اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.92 درهم كمستوى اول ثم 0.88 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط