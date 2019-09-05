شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.47 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعمق خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.435 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.49 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.46 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط