شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.221 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.23 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر يناير من عام 2017، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 0.23 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 027 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.22وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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