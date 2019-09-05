شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.59 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 0.58 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.54 درهم كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط