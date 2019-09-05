شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.69 درهم، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 1.66 درهم، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 1.75 درهم كمستوى اول ثم 1.84 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.66 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 1.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد