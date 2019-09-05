شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.966 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 0.993 درهم، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 0.967 درهم، ونتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 0.93 درهم كمستوى اول ثم 0.87 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.04 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.95وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط