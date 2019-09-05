شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.225 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ويتداول السهم حاليا في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.24 ومستوى 0.215 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي اشارت ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.22 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط