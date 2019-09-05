شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.266 درهم، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 0.275 درهم، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة، لذلك نتوقع إمكانية إعادة اختبار السهم لمستوى الدعم 0.24 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.28 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.26 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط