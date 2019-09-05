شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم مرتفعا امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.04 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.06 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 1.07 درهم، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1 درهم كمستوى اول ثم 0.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.02وبين مستوى المقاومة هو 1.05درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط