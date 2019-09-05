شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء عند مستوى 0.42 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل استمرار ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 0.43 درهم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.40 ثم 0.38 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.44 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.43 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط