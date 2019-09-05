ارتفاع صادرات نفط أوبك في أغسطس بدعم زيادة سعودية

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

قالت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط في تقرير إن صادرات خام أوبك المنقولة بحرا زادت 177 ألف برميل يوميا في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 22.95 مليون برميل يوميا.

وأضافت كبلر أن التحميلات السعودية زادت 204 آلاف برميل يوميا .وزادت الأحجام المصدرة من جنوب العراق ونيجيريا معا 208 آلاف برميل يوميا. ولم يزد متوسط التحميلات الإيرانية على 160 ألف برميل يوميا،بانخفاض 205 آلاف برميل يوميا.