الان تتابع «الحبوب» تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام “2019م” لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة “نوفمبر 2019 – يناير 2020”.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع ( 6 ) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و ( 3 ) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأفاد المهندس الفارس أن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
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