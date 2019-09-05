شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة ابن سينا فارما بقيمة 670 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading) على أسهم شركة ابن سينا فارما، لعدد 69.1 مليون سهم بقيمة 670.4 مليون جنيه.

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وكانت شركة ابن سينا فارما، سجلت صافى ربح بلغ 103.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 76.56 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.