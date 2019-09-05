شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة ابن سينا فارما بقيمة 670 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading) على أسهم شركة ابن سينا فارما، لعدد 69.1 مليون سهم بقيمة 670.4 مليون جنيه.
وكانت شركة ابن سينا فارما، سجلت صافى ربح بلغ 103.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 76.56 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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