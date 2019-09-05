شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تحدد سعر الخام البحرى فى أغسطس عند 60.75 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري في أغسطس عند 60.75 دولار للبرميل، بانخفاض قدره أربعة دولارات للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام القطري البحري إلى ما يزيد عن 1.65 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بارتفاع 15 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في أغسطس عند 61.30 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.65 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

وتصل بذلك علاوة سعر البيع الرسمي للخام القطرى البرى عن الأسعار المعروضة لخام دبي إلى 2.20 دولار بارتفاع 50 سنتا عن الشهر السابق.