شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحا 21.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8079.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.04% خاسرا 38.98 نقطة ليصل إلى مستوى 3726.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 53.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 104 شركة، فيما تراجعت 60 شركة.

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وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "فيبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.10%، ثم تكافل الراجحى بنسبة 2.61%، ثم الصناعات الكهربائية بنسبة 2.51%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.81% ثم الكابلات السعودية بنسبة 1.40%، ثم التعاونية بنسبة 1.29%.