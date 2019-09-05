شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تجارية إلى غانا نهاية الشهر الحالى تضم 20 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت 14 شركة تابعة للشركة االقابضة للصناعات الكيماوية عن رغبتها فى المشاركة فى البعثة التجارية التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمقرر لها أن تزور غانا على مرحلتين الأولى منها يتم تسييرها فى الفترة من 21-27 سبتمبر الجارى ولم يستقر بعد على الموعد النهائى للبعثة الثانية والمقرر أن تشارك فيها الشركات التابعة جاء هذا خلال الاجتماع التنسيقي الذى عقده المجلس أمس مع الشركات المشاركة بالبعثه وممثلى كل من قطاع الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجارى وهيئه تنمية الصادرات لمراجعة الترتيبات النهائية للبعثة المزمع تسييرها الشهر الجارى.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن 40 شركة أبدت رغبتها فى المشاركة فى البعثة مما حدا بالمجلس لاتخاذ قرار بتسيير بعثتين إلى غانا لضمان النجاح البعثة فى تحقيق المستهدف من البعثة ويأتى على رأسها تحديد القنوات التسويقية والشركات المستهدفة وكبار المستوردين فى البلدين وسلاسل المتاجر والموزعين والوكلاء والأفراد المستوردين الذين يرغبون فى التداول فى المنتجات الكيماوية بمختلف قطاعاتها وكذا الداخلون الجدد فى تجارة التجزئة.

وأشار أبو المكارم، أن البعثة الأولى تضم 20 شركة ويتم تسييرها خلال الفترة من 21-27 سبتمبر.

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وأضاف أبو المكارم أنه تم تنظيم 10 لقاءات لكل شركة من الشركات المشاركة بالبعثة باجمالى نحو 210 لقاء لكل الشركات من جانبه قال محمد مجيد مسئول التسويق بالمجلس أنه تم إرسال ملف تفصيلى لكل شركة من الشركات المشاركة بالبعثة للشركات الغانيه المهتمة بنشاط الشركات المصرية لضمان جدية اللقاءات الثنائية.

وأضاف أنه تم أيضا مخاطبة كل من غرفة التجارة والصناعة الغانية واتحاد الصناعات الغانى وجمعية رجال الأعمال بشأن البعثة وموافاتهم ببيان الشركات المصرية بالبعثة وكذا نموذج يتم استيفائه بمعرفة الشركات الغانية أعضاء تلك التجمعات لتحديد الشركات المصرية التى ترغب الشركات الغانية فى الاجتماع بها سواء يوم 23 او باقى الايام.

وأشار أنه تم مخاطبة 47 مجموعة قطاعية من الشركات الغانية وموافاتهم بدعوة للمشاركة فى الاجتماعات المقرر تنظيمها اعتبارا من الثالث والعشرين من الشهر الجارى أو ترتيب زيارات لمقار الشركات الغانية مع موافاة كل مجموعة مستهدفة من الشركات الغانية ببيان الشركات المصرية ذات الصلة بالنسبة لاعمالهم.