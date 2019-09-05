شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرا 1.090 نقطة ليصل إلى مستوى 5949.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسراً 6.170 نقطة ليصل إلى مستوى 6539.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4790.70 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 73.4 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار كويتى عبر 2914 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%.

وجاء سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.74%، تليه شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 12.50%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للرماية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.94%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 5.93%