شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرة 29.22 نقطة، لتصل إلى مستوى 10266.77 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 38.2 مليون سهم بقيمة 100.6 مليون ريال قطرى عبر 2774 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%.