شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى فى شهر بفضل التفاؤل بالتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الخميس، بعد أن قالت الصين إنها ستُجرى محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مما ينعش الآمال بأن الجانبين سيحرزان تقدما فى نزاع يُعرض الاقتصادات الكبرى لخطر الركود.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن فريقها التجارى سيجرى مشاورات مع نظيره الأمريكى فى منتصف سبتمبر استعدادا لمفاوضات فى أوائل أكتوبر، واتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات لتوفير ظروف مواتية.

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وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.63 % ليلامس أعلى مستوياته منذ أول أغسطس، بعد أن صعد 0.9% فى الجلسة السابقة.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.79% ليبلغ أعلى مستوى فى أكثر من شهر، متفوقا على بقية البورصات الرئيسية فى أوروبا، بدعم من ارتفاع أسهم سافران لصناعة المحركات بنسبة 6% بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح العام بالكامل.

ومما يؤثر سلبا على المعنويات صدور بيانات تظهر أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت أكثر من المتوقع فى يوليو بفعل ضعف الطلب من الخارج، وهو ما يشير إلى استمرار الصعوبات التى يواجهها المصنعون فى أكبر اقتصاد أوروبى فى الربع الثالث.