روسيا: سوق النفط متوازنة لكن الضبابية مستمرة

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن سوق النفط العالمية متوازنة، لكن هناك بعض الضبابية التي لا تزال قائمة.

وأضاف نوفاك مخاطبا الصحفيين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا أنه يتعين على صناع السياسات التركيز على تحقيق التوازن في سوق الطاقة بدلا من التركيز على أسعار النفط.

كما ذكر نوفاك خلال المنتدى أن استثمارات روسيا في قطاع الطاقة قد تزيد 40 بالمئة بحلول 2024، مضيفا أن بلاده بحاجة لتعزيز

الاستثمار في إنتاج النفط في غرب سيبيريا وفي تطوير الجرف القطبي.