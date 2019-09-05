شكرا لقرائتكم خبر عن سر "المليار" الذى أغضب المستثمر السعودى عبد الإله كعكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت مفاوضات عدد من الجهات الحكومية مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى مالك شركة نوباسيد للتنمية الزراعية بالبحيرة وشركة طنطا للكتان والزيوت والذى لديه استثمارات فى مصر تقدر بنحو 12 مليار جنيه فى مشروعات زراعية وصناعة وهندسية.

المفاوضات تتعلق بمطالبة المستثمر السعودى بمليار جنيه ثمنا لشركة طنطا للكتان التى يملكها منذ عام 2005 والتى عادت للحكومة بموجب حكم القضاء الادارى النهائى عام 2013.

مطالب المستثمر ليست جديدة، بل كانت منذ عام 2015 وحتى الآن لم يتم الاستجابة خاصة أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك شركة طنطا للكتان عرضت دفع مبلغ 83 مليون جنيه، تم زيادته إلى 200 مليون جنيه فى حين يطالب المستثمر بمليار جنيه رافضا التلويح بسحب استثماراته من مصر رغم غضبه من المسئولين لتجاهل مطالبه وحقوقه.

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مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أكد لـ"الخليج 365" أن المفاوضات تجددت هذه الأيام مع المستثمر السعودى بهدف إنهاء النزاع حول شركة طنطا للكتان البالغة مساحتها نحو 73 فدانا وتعمل حاليا بصورة محدودة خاصة بعد صدور القانون الخاص لحل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة.

أضاف أن المفاوضات تتركز على التوصل لقيمة عادلة وتنفيذ منطوق حكم القضاء الإدارى خاصة أن رجل الأعمال عبد الإله كعكى اشترى الشركة بـ83 مليون جنيه عام 2005 يضاف لها 9.8 مليون فوائد سداد ليصل الإجمالى لـ92.8 مليون جنيه، كما تم سداد نحو 25 مليون جنيه لـ400 عامل جراء الخروج للمعاش المبكر، بالإضافة إلى أنه اشترى خط "سنفرة" صينى بـ800 ألف ريال سعودى، واشترى خط "لزق" ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 "جمالون" بـ2,5 مليون جنيه ليصل إجمالى كل ذلك 121 مليون جنيه، و1,2 مليون ريال سعودى.

بحسب المصدر من المنتظر التوصل إلى تسوية على اقصى تقدير بنهاية العام الجارى.