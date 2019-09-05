شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 فى الأسواق، بعد صعود الأسعار مساء أمس الأربعاء بصورة ملحوظة، وسجل الذهب اليوم فى مصر 713 جنيها للجرام، فى أعلى مستويات الذهب فى مصر.

وارتفعت أوقية الذهب مسجلة 1554 دولارا فى التعاملات الفورية بزيادة أكثر من 10 دولارات، مساء الأربعاء، الأمر الذى أثر على سعر الذهب فى مصر، وأدى إلى حدوث تحرك فى الأسعار.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 612 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 713 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 815 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5704 جنيها

أوقية الذهب 1554 دولارا

وقال رأفت فريد تاجر ذهب، إن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.



تاجر ذهب

"الخليج 365" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.