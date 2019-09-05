شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استهلاك الغاز الطبيعى والبترول لـ6.3 مليون طن يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعى خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بحجم الاستهلاك خلال شهر يونيو من العام الماضى.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن حجم الاستهلاك البترول والغاز الطبيعى بلغ 6.3 مليون طن خلال شهر يونيو من العام الجارى، مقارنة بحجم الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ 6.9 مليون طن.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له فى خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

يذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية، ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته، كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية، سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية، والوصول لهذه المعدلات.