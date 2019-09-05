ورشة تستعرض النظام الالكتروني الجديد لفسح الأغذية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب الدمام

أكد المدير التنفيذي للقطاع الشرقي بالهيئة العامة للغذاء والدواء أحمد العبدالهادي، على أهمية اللائحة الفنية التي تعنى بمجموعة من الوثائق الإلزامية التي تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، وطريقة إنتاجه.

واستعرض العبدالهادي خلال ورشة عمل حول نظام الغذاء ونطاق التراخيص والرقابة على المنشآت الغذائية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص، بغرفة الشرقية أمس، نظام الهيئة الالكتروني الجديد لفسح الأغذية.

ولفت إلى أن المواصفات القياسية للغذاء تعد وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد أو مبادئ توجيهية، أو خصائص الغذاء ومنتجاته، أو عمليات أو أساليب الإنتاج المرتبطة بها، وقد تشمل المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات الإيضاحية المتعلقة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.