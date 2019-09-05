الخبير المالية ترفع رأسمالها 10%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

أعلنت شركة الخبير المالية زيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 10% وبقيمة قدرها 81.32 مليون ريال وبعدد أسهم 8.132 ملايين سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 89.45 مليون سهم، والذي يعكس رأسمالا قدره 894.5 مليون ريال.

Advertisements

وقد صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها السابع بتاريخ 2 مايو 2019 القاضي بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأسهم منحة على السادة المساهمين. علما بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الخبير المالية مساعد الدريس «إن زيادة رأسمال الشركة المدفوع تبرز مدى ثقة المساهمين بإدارتنا العليا واستراتيجية نمونا، وتأتي متوافقة مع رسالة الخبير المالية الهادفة إلى تحقيق عوائد عالية ومستدامة لمساهمينا في المدى الطويل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد غوث «إن زيادة رأسمال الشركة تعطينا درجة أكبر من المرونة، وتضع الخبير المالية في مركز مالي أقوى يتيح لنا الاستفادة من فرص استثمارية مجزية في جميع قطاعاتنا الرئيسية المستهدفة، كما أنها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق قيمة عالية لعملائنا ومساهمينا.