شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عمانى: السلطنة قادرة على إنتاج النفط فى كل الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة النفط والغاز العُماني، سالم بن ناصر العوفي، أن قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان قادر على الاستمرار في أعماله وفي إنتاجه في كل الظروف، مشيراً إلى أن السلطنة تنتج ما نسبته 15%من النفط الثقيل من جملة إنتاجها، حيث يوجد بالسلطنة حاليا 5 حقول تنتج النفط الثقيل، والحقل السادس تحت المراجعة، أما الحقل السابع ففي مرحلة الاستكشاف وبانتظار الخطة الاستكشافية وخطة العمل.

أشار وكيل وزارة النفط والغاز في تصريحات على هامش فعاليات "مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي" الذي استضافته عُمان بمشاركة أكثر من 500 مشارك من خبراء ومتخصصي النفط الثقيل من 31 دولة للتفاعل وتبادل وجهات النظر ومناقشة سُبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير هذا القطاع المهم.

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وأضاف العوفي قائلا: "يستمر قطاع النفط الثقيل في النمو والتطور وهو الأمر الذي تؤكده الزيادة الملحوظة في معدلات إنتاجه. وتركز استراتيجيتنا على تحقيق أقصى استفادة منه وتعزيز قدرتنا على الاستجابة للطلب المتنامي عليه بشكلٍ سريعٍ بما يمكننا من تطبيق برنامجنا للقيمة المحلية المُضافة مستفيدين من الدعم المُقدم من جانب جميع المُشغلين".

تعد هذه هي المرة الثانية التي يعقد بها المؤتمر في سلطنة عُمان، حيث انطلقت نسخته الأولى في عام 2006 بالصين وتنقل بين عدة دول منها: الولايات المتحدة و فنزويلا وكندا وبريطانيا ومنذ العام الماضي في السلطنة ويهدف إلى رفع الكفاءة في استخلاص النفط الثقيل وتقليل حجم الانفاق وحجم الانبعاثات التي تضر بالبيئة وتقليل حجم التكلفة التشغيلية للنفط الثقيل .