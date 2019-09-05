شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديث المواصفات.. مطاعم جديدة تدخل الخدمة بـ"رخصة سياحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة المنشآت السياحية عن ملامح التصنيف الجديد الذى يتم إعداده بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحديث المطاعم السياحية والتى تعد أحد الوجهات الهامة للسياحة المصرية وجزء مهم من رحلة السائح.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة الغرفة إنه جارى الانتهاء من إعادة صياغة مواصفات المطاعم من خلال جلسات عمل مشتركة مع وزارة السياحة، للوصول إلى صيغة محددة نعمل من خلالها الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الغرفة تحاول التطور ومواكبة التحديثات التى شهدها قطاع المطاعم، حيث أصبح هناك أنواع مستحدثة من المطاعم لم تكن موجودة عندما تم وضع آخر مواصفات للمطاعم السياحية.

وأوضح وهبة لليوم السابع أنه تم وضع تصنيفات لتلك المطاعم لتتمكن من الحصول على الرخصة السياحية، مثل المطاعم التى يتم إنشاؤها فى محطات الوقود الجديدة والمطاعم "التيك أواى" على الطرق السريعة، ومطاعم الساحل الشمالى التى يتم فتحها بشكل موسمى فقط، ومطاعم "السناكس" فى شرم الشيخ والمناطق السياحية التى لا تمتلك مطبخا كبيرا، وتقتصر خدماتها فقط على المشروبات وسندوتشات.

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وأشار أيضا إلى محلات الحلويات المشهورة التى لديها "كافيهات" ملحقة بالمحل، هذا لم يكن مرخص لأنه ليس له مواصفات، ولذلك بدأنا نضع له مواصفات، والمطاعم فى المولات أيضا تم إضافتها للمنظومة وتم صياغة مواصفات لها لتدخل المنظومة السياحية.

هذه الفئة من المطاعم تقدمت كثيرا بطلبات تصنيفها سياحيا ولكن كان العائق عدم وجود مواصفات يمكن تطبيقها عليها، لذلك كان يتم رفض الطلبات بالترخيص، ولكن اليوم عندما يكون هناك مواصفات متوفرة ستدخل تلك المطاعم تحت مظلة السياحة وتخضع لرقابتها، لذلك كان هناك حاجة إلى تعديل المواصفات القديمة التى كانت موجودة.

أما مطاعم الخمس نجوم والاربع نجوم وباقى الدرجات السياحية فتم أيضا اعادة صياغة لمواصفاتها، للارتقاء بمستوى الخدمة فيها، لأن المواصفات قديمة جدا ولا تواكب العصر الجديد، وبالتالى سيتم اعادة تقييم درجات الفنادق بناء عليها.