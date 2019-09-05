وفد سعودي يبحث في الصين تفعيل القائمة السوداء لرفع سلامة المنتجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة بكين

ناقش وفد سعودي مع مسؤولي الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين عددا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة للوفد إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 2 - 7 سبتمبر 2019 برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومشاركة كل من وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك عمر السحيباني، ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجاري السعودي في بكين.