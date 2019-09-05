الأكاديمية المالية تتفق مع معهد «CISI» لاستضافة اختباراته المهنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في مجال تطوير واستضافة اختباراتهم المهنية، وذلك كجزء من تنفيذ إحدى مبادرات هيئة السوق المالية المتمثلة في تطوير الاختبارات التأهيلية للأشخاص المسجلين، حسب ما تضمنه برنامج الريادة المالية 2020 في مجال تطوير العاملين في قطاع الأسواق المالية.

وأوضح مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن الاتفاقية منحت الأكاديمية المالية الحصرية في مجال تقديم الاختبارات المهنية لمعهد (CISI) في المملكة، كما ستقدم الأكاديمية المالية اتساقا مع دورها الدورات التدريبية الإعدادية لهذه الاختبارات المهنية، وذلك من خلال التعاقد مع أفضل المعاهد العالمية والإقليمية لتهيئة المختبرين لهذه الاختبارات المهنية.

Advertisements

وبين أن الاتفاقية تأتي تأكيدا للدور المنوط للأكاديمية في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وبما يحقق رؤية هيئة السوق المالية السعودية للارتقاء بكفاءة المتعاملين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين المحليين والعالميين.

وأفاد بأن التعاقد مع معهد (CISI) جاء بعد أن عكفت الأكاديمية المالية في البحث عن أفضل وأعرق المعاهد العالمية في مجال تطوير القوى العاملة، حيث تم اختيار معهد (CISI) ليكون الشريك الاستراتيجي لتطوير وتنمية مهارات العاملين في قطاع أسواق المال، وذلك نظرا لخبرته العريقة والمتخصصة في الأسواق المالية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للمعهد سيمون كولهن أن كل من يعمل في أسواق رأس المال في المملكة سيكون مؤهلا للمعايير الدولية، وسيساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية لدى جميع المشاركين، وتزويد المستثمرين بمزيد من الثقة والحماية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية قطاع السوق المالية في المملكة.