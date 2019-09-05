4 جهات حكومية و3 شركات كبرى في أسبوع البناء العالمي بسنغافورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك السعودية في أسبوع سنغافورة الدولي للبناء من خلال وزارة الإسكان الجهة المعنية بتنسيق حضور المملكة في هذا الحدث العالمي.

وإضافة إلى الإسكان يضم الوفد السعودي 3 جهات الحكومية و3 شركات كبرى هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أرامكو، سابك - موطن الابتكار، شركة تعدين العربية، معادن، ووفد من اللجنة الوطنية العقارية المستثمرين والمطورين العقاريين.

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وبدأت أمس فعاليات «أسبوع البناء العالمي للبيئة» (IBEW) في سنغافورة وتستمر حتى الجمعة تحت عنوان (تحويل الطريقة التي نبني بها)، ويرأس وفد السعودية في فعاليات المؤتمر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال، وبمشاركة مبادرة «تحفيز تقنية البناء».

ويقدم المؤتمر فرصة للمشاركين لعرض مبادراتهم ومشاريعهم في تقنية البناء الحديث والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعد فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.

ويعد «أسبوع البناء العالمي للبيئة» (IBEW) في سنغافورة حدثا رئيسا جديدا في المنطقة لقادة الصناعة والمهنيين المشهورين من صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، وكذلك استكشاف الفرص التجارية، وينظم بالاشتراك مع هيئة البناء والتشييد (BCA) وReed Exhibitions Singapore، وبدعم من 12 جمعية تجارية وغرفة. وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد الصالح استقبل رئيس الوفد السعودي والوفد المرافق له.