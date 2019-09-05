تحويل عدادات المياه في الشرقية إلى ذكية في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، تحويل جميع عدادات المياه بالمنطقة إلى عدادات ذكية في 2020، مشيرة إلى تحويل 50%

من عدادات العملاء إلى ذكية.

وقال مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري، خلال لقاء بغرفة الشرقية، إن مبادرة العدادات الذكية «AMR» ستحول جميع عدادات المياه في المنطقة الشرقية إلى ذكية في العام المقبل 2020، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول 2020، وأضاف أن عدد عملاء شركة المياه الوطنية في المنطقة الشرقية بلغ 347 ألفا، فيما بلغ مجموع العدادات الذكية 173.5 ألفا بنسبة 49.97%.

وأشار الشراري، خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الغرفة عبدالحكيم الخالدي، وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد من المسؤولين، إلى باقة الخدمات الالكترونية التي تقدمها شركة المياه في المنطقة التي تأتي ضمن مبادرة التحول الرقمي وتمكن المستفيد من عدة خدمات بطريقة سهلة تضمن جودة العمل واختصار الوقت والجهد.

فواتير الكترونية

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وذكر أن الخدمات الجديدة تقدم ضمن نظام الفوترة والعناية بالعملاء (حياة) الذي يقدم خدمات فرع الشركة الكترونيا، ومنها الفاتورة الالكترونية، وتحديث بيانات العملاء، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، والقدرة على تقليل قيمة الفاتورة عن طريق فصل الوحدات، بالإضافة إلى تحول نظام الفوترة إلى الفاتورة الرقمية.

دقة عالية

وأبان أن من مميزات مبادرة العدادات الذكية، أنها تتيح قراءة بيانات الاستهلاك الكترونيا بدقة عالية، وتمكن المستفيد من إرسال قراءة العداد آليا عن طريق الإشارات اللاسلكية، بالإضافة إلى أن المبادرة توفر تقنية قياس كمية وتدفق المياه، وإرسال التنبيهات عند حدوث أمر طارئ أو غير اعتيادي، وتسجيل قراءة جديدة كل 15 ثانية، مع إمكانية ربطها بجميع أنظمة القراءات.

زيادة المستفيدين

وأوضح الشراري أن الشركة حققت العديد من الإنجازات بمشاريع البنى التحتية بمدن ومحافظات المنطقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المياه المحلاة 843 ألف مستفيد حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي 39 ألف مستفيد.

توقيع عقود

وأفاد بأن الشركة وقعت أخيرا عقودا لـ13 مشروعا للمياه بقيمة 103 ملايين ريال، وعقودا لـ11 مشروعا للصرف الصحي بقيمة 400 مليون ريال، إضافة إلى إنجاز 24 مشروعا بقيمة 540.38 مليون ريال، مشيرا إلى أن الشركة أنهت تركيب 173 ألف عداد ذكي، فيما ارتفعت نسبة إصدار الفواتير في الشهر الأول من تطبيق نظام حياة 27%، في حين بلغ عدد المستفيدين من الفرع الالكتروني 34 ألف مستفيد.