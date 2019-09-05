دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة عنوان ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى ثلاثة أيام بالرياض. وخلال جلسات اليوم الثالث والأخير للورشة أوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد أن الورشة تأتي في إطار تعزيز الشراكة المعرفية بين الوزارة والإعلام والإعلاميين؛ إدراكا منها لدور الإعلام المؤثر في إيصال رسالتها، ودعما لمبادئ التواصل والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام.



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