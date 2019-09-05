مدينتان لوجستيتان في عرعر والقريات بمساحة 23 مليون متر مربع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم عقد تخصيص منطقة لوجستية بمساحة 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية اللوجستية بعرعر مع شركة ناقل ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي عدنان المزروع.

وقال السالم، في بيان أمس إن المشروع يستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مبردة وجافة ومناطق مناولة، مضيفا أن «مدن» تعمل حاليا على إنشاء وتطوير مدن لوجستية منها مدينتا عرعر بمساحة مليوني متر مربع والقريات بمساحة 21 مليون متر مربع، تيسيرا لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة، نظرا لقربهما من المنافذ الحدودية.

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وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية «مدن» ورؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة التي بدورها ستدعم التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادرات «مدن» ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة في القلب من طرق التجارة الدولية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة المتدفقة بين القارات الثلاث، وتعظيم مكاسب المملكة الاقتصادية، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتوفر «مدن» حلولا لوجستية تسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسع، فضلا عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي، فعلى مدار عام 2018 نجحت في توقيع 13 عقدا مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140,934م2، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2,737 مليون م2.

كما وقعت «مدن» اتفاقية تطوير مستودع لوجستي ذكي بجدة على مساحة 249 ألف م2 مع شركة النهدي الطبية «النهدي»، بهدف تطوير منشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة «النهدي» بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.