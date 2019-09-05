شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تعلن الشراكات الدولية للترويج للمقاصد المصرية.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا تعلن خلاله عن الشراكات الدولية التى عقدتها وزارة السياحة للترويج والتسويق للمقاصد المصرية عالميا، ويأتى ذلك فى ضوء تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

ولجأت وزارة السياحة مؤخرا إلى تنويع مصادر الترويج حيث عقدت شراكة مع شبكة CNN الأمريكية والتى أذاعت عدد من الأفلام للترويج للسياحة فى مدينة العلمين ودرب البحر الأحمر وغيرها من المقاصد السياحية، وكذلك استعانت الوزارة بالمدونيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى لزيارة المقاصد المصرية والترويج لها عبر صفحاتهم، وهى الوسائل التى أحدثت رواجا كبيرا للسياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.