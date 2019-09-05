شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية تستبعد تأثر الأسعار بإلغاء الدولار الجمركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صقر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن إلغاء التعامل بالدولار الجمركى سيزيد من الحصيلة الجمركية ما بين 2 إلى 3 %، لكنه لن يكون ذات تأثير كبير على أسعار السلع فى الأسواق، بسبب التقارب الكبير بين سعر الدولار فى البنوك وسعر الدولار الجمركى.
وأضاف صقر لـ"الخليج 365"، أن المستهلك يبحث عن السلعة ذات السعر المناسب، وفى حالة وجود سلعة ذات سعر مرتفع فإنها قد تشهد عزوف نتيجة وجود بدائل أخرى، لافتا إلى تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين واتجاه الجميع لخفض معدلات استهلاكه.
وتطرق صقر إلى أن صناعة المواد الغذائية بالسوق الموازى تحتاج تدخل من الأجهزة الرقابية، خاصة أن جزء كبير من هذه الصناعات يتم التعامل عليها بشكل يومى فى الأسواق، لذلك لابد أن تخضع للمواصفات القياسية، بهدف الحفاظ على صحة المستهلك.
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