شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية ليخترق مستوى 1.1005 ويتحرك فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 1.1130 مبدئياً قبل محاولة الانخفاض من جديد، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية تدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة.

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