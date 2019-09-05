شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش كوين تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ويحصل على دعم سلبي من مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 64.41 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 93.13 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 85.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط