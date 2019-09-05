شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم مزيد من الميل الهابط بعد تأكيد الثبات دون مستوى 70.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 65.60 لتعزيز فرص التوجه نحو 51.97 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 70.00 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط