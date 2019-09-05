شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم ميلاً هابطاً طفيفاً ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، تعززه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 149.10 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 189.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 149.10 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط