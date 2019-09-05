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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين الآن، ولا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 10600.00، مع التذكير بأن الثبات دون هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 9855.80، بينما الارتقاء فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 11342.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10000.00 والمقاومة 11000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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