شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين الآن، ولا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 10600.00، مع التذكير بأن الثبات دون هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 9855.80، بينما الارتقاء فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 11342.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10000.00 والمقاومة 11000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي