شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 56.23، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 59.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.23 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط