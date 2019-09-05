شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مستوى 54.47، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 51.61 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.47 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط