الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 04-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات سلبية الآن بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، ولا يزال السعر ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 20.10 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 19.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.20 والمقاومة 19.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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